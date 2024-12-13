60% получивших отсрочку от срочной военной службы на обучение за границей учатся в Турции - Азер Бабаев

БАКУ /Trend/ - 60 процентов получивших отсрочку от срочной военной службы на обучение за границей учатся в Турции.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на сегодняшнем заседании Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана начальник Главного управления мобилизации и призыва на военную службу Азер Бабаев.

Он отметил, что 11,8 процента получивших право на отсрочку от срочной военной службы на обучение за рубежом обучаются в России, 8 процентов - в Польше, 6 процентов - в Украине и 1 процент - в США. Остальные в других странах.