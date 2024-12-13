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Сумма штрафа за выброс отходов и других предметов с судов составила 300 манатов

Общество Материалы 13 декабря 2024 17:14 (UTC +04:00)
Сумма штрафа за выброс отходов и других предметов с судов составила 300 манатов

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Сумма штрафа за выброс отходов и других предметов с морских судов составила 300 манатов.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных проступках, сообщает Trend.

Согласно изменению, в изложении статьи 308.2 слово "мусор" заменяется словом "отходы", а в санкции слово "тридцать" заменяется словами "триста".

Отметим, что сегодня Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Кодекс об административных проступках.

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