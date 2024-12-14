Бакинская инициативная группа может начать сотрудничество с Реюньоном в следующем году

БАКУ /Trend/ - В начале своей деятельности в сентябре 2023 года, мы наладили сотрудничество с заморскими странами и Корсикой. Затем, в конце 2023 года мы начали тесное сотрудничество с Союзом Коморских Островов.

Об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов, отвечая на вопросы журналистов во время полномасштабного отчета группы по случаю Дня деколонизации, сообщает Trend.

Он отметил, что количество регионов, с которыми они уже сотрудничают, достигло 14.

"Естественно, рост числа таких территорий является как положительным, так и отрицательным моментом. Потому чтовыявление таких территорий показывет то, сколько народов все еще находится под колониальным гнетом. Я думаю, что в следующем году мы уже начнем сотрудничество и с Реюньоном.

Я думаю, что в 2025 году с географической точки зрения сотрудничество БИГ будет расширяться. Мы постараемся оказать свою поддержку в рамках международного права регионам и народам, пострадавшим от политики колониализма и неоколониализма", - добавил он.

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