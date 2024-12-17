В Баку состоялась конференция "Медиаграмотность" (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках Недели медиаграмотности в Баку состоялась конференция "Медиаграмотность" с участием представителей различных структур, местных и зарубежных экспертов в этой области, а также около 500 азербайджанских волонтеров и молодежи.

Как сообщает во вторник Trend, выступая на церемонии открытия конференции, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов отметил, что повышение медиаграмотности является достаточно масштабным и непрерывным процессом, охватывающим все сегменты общества.

Он подчеркнул значение построения коммуникации между государственными органами, СМИ и обществом на основе здоровых принципов отметив, что повышение профессионализма СМИ в производстве контента имеет важное значение в этом направлении.

А.Исмаилов сказал, что, наряду с продолжением стремительных строительных работ на освобожденных от оккупации территориях, интенсификацией процесса Великого возвращения, проведение в столице Азербайджана городе Баку крупнейшего в истории независимости страны глобального мероприятия – 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата стало показателем растущего авторитета и лидерской позиции государства.

"Динамичная общественная среда Азербайджана, превращение нашего государства в центр внимания мира, в первую очередь, оказали серьезное влияние на деятельность азербайджанских медиа, создали информационную базу для повышения их профессиональной активности не только внутри страны, но и в формировании международной медийной повестки дня.

Проведение COP29 в нашей стране стало очередным проявлением роста международного авторитета Азербайджана, взятия на себя новой роли и ответственности в реализации региональных и глобальных проектов.

Создание эффективного механизма СМИ и коммуникации с точки зрения успешного освещения COP29, посвященного изменениям климата, считающегося ООН глобальной проблемой номер один в мире, полного информирования общества о сущности и значении этого мероприятия имело исключительное значение для правильного формирования общественного мнения.

Проведенный нами анализ показывает, что все медиа-субъекты Азербайджана продемонстрировали высокий профессионализм во время крупнейшего мероприятия в истории нашей независимости, не жалея сил на информационное обеспечение как местной, так и зарубежной аудитории.

Пользуясь случаем, мы еще раз поздравляем наших журналистов, которые выполнили свою профессиональную деятельность на высоком уровне во время COP29, выражаем нашу благодарность!",- добавил он.

Председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров сказал, что медиаграмотность - это способность находить, оценивать и эффективно использовать необходимую информацию.

По его словам, в современном информационном пространстве, в условиях изобилия информации, существует особая потребность в медиаграмотности для получения достоверной, беспристрастной информации.

"Восприятие информации, критическое мышление, понимание принципов журналистики, того, как работают СМИ, того, что информация и события, распространяемые в СМИ, не всегда отражают реальность - являются основой медиаграмотности.

Учитывая, что среднее ежедневное использование социальных сетей во всем мире составляет 145 минут, правильное использование информации имеет огромное значение не только для журналистов, но и для всех категорий людей. В этом контексте очень важно, чтобы медиаграмотность занимала свое место в образовании каждого человека.

Можно сказать, что включение медиаграмотности в образовательные программы различных уровней уже стало повседневной необходимостью", - добавил И.Саттаров.

Председатель Высшего органа аудиовизуальных коммуникаций Королевства Марокко Латифа Ахарбаш подчеркнула, что в современную эпоху, с быстрым расширением электронного информационного общества и обеспечением легкого доступа к информации в цифровой среде, аудитория сталкивается с трудностями в определении правильной и надежной стороны новости, и поведали о важности повышения медиаграмотности

Затем был представлен видеоролик, в котором отражены высказывания о дезинформации и медиаграмотности, сделанные на II Шушинском глобальном медиафоруме, который состоялся в июле текущего года.

В заключение Президентский лауреат и техно-блогер Тариэль Агазаде выступил с презентацией на тему Tools and Techniques, связанной с обнаружением дезинформации. В презентации вниманию аудитории были представлены технологии и методы, используемые для выявления одной из самых больших проблем современности - фейковых новостей.

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