Обнародована численность населения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована численность населения в Азербайджане.

Информацию об этом распространил Государственный комитет по статистике, передает Trend.

Было отмечено, что с начала года численность населения Азербайджана увеличилась на 37 тысяч 766 человек или на 0,4 процента и по состоянию на 1 ноября 2024 года достигла 10 миллионов 218 тысяч 536 человек.

54,5 процента от общей численности населения составляют городские жители, 45,5 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины и 50,2 процента - женщины.

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