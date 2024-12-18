Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана встретился с соотечественниками в Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов в рамках визита в Италию встретился с известными соотечественниками - врачом-кардиологом Бахар Юсифзаде и хореографом, заслуженным артистом Маисом Нуриевым.

Об этом сообщает Госкомитет по работе с диаспорой, передает Trend.

Было отмечено, что на встрече с бывшим координатором Координационного совета азербайджанцев Италии по городу Милану, врачом-кардиологом Бахар Юсифзаде за значительный вклад в деятельность азербайджанской диаспоры ей была вручена медаль Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности". Была высоко оценена забота, которую Бахар Юсифзаде оказывала о соотечественниках, проживающих в Италии, во время пандемии, ее роль в пропаганде Азербайджана в целом, ей были выражены пожелания успехов. Бахар Юсифзаде выразила глубокую благодарность азербайджанскому государству за высокую оценку ее деятельности.

Также состоялось посещение дома проживающего в городе Леньяно президента Азербайджанской культурной ассоциации "Азери", хореографа, профессора Академии танца "Аида" и "Оризон" в Милане и Миланской консерватории, заслуженного артиста Маиса Нуриева. Были отмечены важные заслуги известного хореографа Маиса Нуриева и его супруги Назакет Нуриевой в продвижении азербайджанской культуры на международном уровне, а также в расширении диаспорской деятельности в Италии. Состоялся обмен мнениями о дальнейших планах Азербайджанской культурной ассоциации "Азери".

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