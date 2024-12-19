Университет ADA представил первую программу докторантуры и новые программы магистратуры и докторантуры совместно с Университетом Джорджа Вашингтона (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Университет ADA представил свою первую программу докторантуры, а также новые программы магистратуры и докторантуры совместно с Университетом Джорджа Вашингтона (США).

Как сообщает Trend, в мероприятии, состоявшемся 19 декабря, приняли участие профессорско-преподавательский и студенческий состав обоих вузов, местные и зарубежные гости.

Открывая мероприятие вступительной речью, проректор по академической работе Элькин Нурмамедов и декан факультета информационных технологий и инженерии Абзатдин Адамов оценили объявление новых программ как знаменательное событие в истории Университета ADA.

Президент Центра Университета ADA в США Галиб Мамед отметил, что новые инициативы Университета ADA направлены на подготовку будущего научно-педагогического состава. Он отметил, что сотрудничество университета ADA с Университетом Джорджа Вашингтона выходит на новый уровень и направлено на удовлетворение потребностей более широкого круга студентов.

Профессора Университета Джорджа Вашингтона Джан Корман, Тарек аль-Газави и Ребекка Ха рассказали об истории успешного сотрудничества двух университетов. Они проинформировали участников мероприятия о программах двойных дипломов, предлагаемых на уровне магистратуры. Гости отметили, что благодаря подписанному соглашению о докторантуре сотрудничество будет расширено, и это соглашение будет играть важную роль в научном развитии студентов.

В заключительном выступлении ректор Университета ADA Хафиз Пашаев подчеркнул, что с момента своего создания университет проводит ряд работ по усилению научно-педагогического состава. С этой целью Университет ADA регулярно тесно сотрудничает с азербайджанцами, обучающимися в докторантуре за рубежом, и поддерживает докторантуру в престижных университетах для молодежи, интересующейся наукой.

Ректор отметил, что именно этой цели служит открытие в Университете ADA докторантуры в сфере техники и технологий. Кроме того, он отметил, что возможность получения образования по докторантуре по этим сферам в Университете Джорджа Вашингтона и Туринском политехническом университете позволит азербайджанской молодежи получить новые академические качества, обеспечит их специализацию и присоединение к международной научной сети. Это пойдет на пользу развитию не только Университета ADA, но и нашей страны в целом.

Одним из ключевых моментов мероприятия стало подписание соглашения о партнерстве между Университетом ADA и Университетом Джорджа Вашингтона в сфере докторантуры. Целью соглашения является подготовка академических кадров, которые будут способствовать развитию сферы информационных технологий в нашей стране. Преподаватели и исследователи, которых Университет ADA будет обучать по докторантуре, получат положительный опыт на международном уровне.

Отметим, что первый набор на программу докторантуры по информационным технологиям и информатике будет осуществляться с 2025 года.

Благодаря программам магистратуры, представленным сегодня, студенты в течение двух лет будут учиться как в Баку, так и в Вашингтоне, и в конечном итоге получат два диплома.

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