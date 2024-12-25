В Баку состоялся концерт в честь 100-летия Тофига Ахмедова – вечер воспоминаний и душевной музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения видного музыканта, кларнетиста-саксофониста, дирижёра, композитора, народного артиста Азербайджана Тофига Ахмедова, сообщает Trend Life.

Концерт был организован министерством культуры Азербайджана.

Это был необыкновенный вечер воспоминаний и душевной музыки, который подарил зрителям самые трепетные чувства. Выступления артистов сопровождались рассказом ведущего Тофига Гасансоя о жизни и творчестве маэстро, вписавшего свое имя в славную летопись музыкальной истории страны.

В сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова под управлением дирижера и пианиста Эльбея Мамедзаде выступили популярные исполнители Ильхама Гасымова, Айнур Искендерли, Нигяр Джалилова и Ровшан Гахраманов, народный артист Энвер Садыгов и его ансамбль "Гайтаги", народный артист Салман Гамбаров и его группа Bakustic Jazz. Импровизацией запомнилась народная артистка Натаван Шейхова, которая на протяжении многих лет работала с Тофигом Ахмедовым.

В концертной программе были охвачены все направления творчества Тофига Ахмедова - прозвучали как его знаменитые произведения, так и малоизвестные композиции, которые были исполнены впервые за долгие годы. Кроме того, любимые произведения великих азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Ниязи, Фикрета Амирова, Гара Гараева, Тофига Гулиева, Рауфа Гаджиева и Эмина Сабитоглу были представлены в интересных аранжировках. Выступления артистов сопровождались фото и видеоинсталляциями кадров с Тофигом Ахмедовым и яркими овациями зрителей.

Затем родные и близкие маэстро поделились воспоминаниями о нём.

Дочь Тофига Ахмедова Умай Ахмедова выразив признательность министру культуры Адилю Керимли за организацию вечера сказала: "Мой отец был невероятным человеком - тонкий, деликатный, аристократ, и в музыке, и по жизни. Он был очень гармоничным человеком, блестяще окончил Азербайджанскую государственную консерваторию, и вся жизнь его была посвящена музыке. Начинал он с небольшого коллектива "Мы из Баку", который впоследствии превратился в большой джаз-бенд. И на протяжении 20 лет руководил Эстрадно-симфоническим оркестром Азербайджанского радио и телевидения, был бессменным руководителем до конца своей жизни. Он очень рано ушел из жизни, ему было всего 58 лет, но успел многое сделать. Его творчество было еще интересным и тем, что он помогал молодым исполнителям, музыкантам. С ним работали наши корифеи Шовкет Алекперова, Сара Гадимова, Вагиф Мустафазаде, Рафиг Бабаев и другие. Многие начинали свой путь в его оркестре, он даровал счастливую творческую жизнь".

Затем народный артист, композитор Эльдар Мансуров выступив на мероприятии сказал: "Мой отец Бахрам Мансуров (ред. народный артист, тарист) дружил с Тофигом Ахмедовым, и мне всегда доставляло особое удовольствие слушать их беседы. Затем мы подружились с его сыном Ровшаном, вместе учились в музыкальной школе имени Асафа Зейналлы, я учился в классе фортепиано, а он - кларнета. Творчество Тофига Ахмедова – это большая история эстрадного искусства, он многое сделал для развития национальной культуры, и многие продолжили его путь. В первые годы моей деятельности мою композицию "Səni sevə sevə" в его коллективе исполнял Мирза Бабаев. Тофиг Ахмедов был прекрасным человеком, как и вся его семья, очень дружная и радушная. Нужно больше пропагандировать его наследие в области эстрады и джаза".

Вокалист и гитарист Гасим Халилов отметил: "В 70-е годы я уже был солистом эстрадного оркестра. Тофиг Ахмедов будучи руководителем эстрадного оркестра всегда относился к музыкантам с большим уважением и любовью. У нас сложились очень теплые отношения. Я был тогда очень молод, и он высоко оценивал мои творческие способности вокалиста, тембр голоса, пророчил отличное будущее. Он был доброжелательным человеком, с отменным чувством юмора, душой коллектива. С коллективом мы побывали с гастролями во многих городах России, Украины, Беларуси, Средней Азии и Прибалтики, принимали участие в Днях культуры Азербайджана, гала-концертах и т.д. Тофиг Ахмедов был прекрасным музыкантом, играл на кларнете и саксофоне. Исполнительское мастерство маэстро было на самом высоком уровне".

Тофиг Ахмедов родился 8 февраля 1924 года в Баку. В 1941 году в качестве кларнетиста и саксофониста был приглашен к вновь созданному эстрадно-симфоническому оркестру, руководителем и дирижёром которого был композитор Тофиг Кулиев. С 1942 по 1945 года работал в эстрадном ансамбле Каспийского Флота. В 1952 году закончил специальность кларнета духового отделения Азербайджанской государственной консерватории. В 1953 году был приглашён в эстрадный оркестр под руководством Эди Рознера в Москве и в течение четырёх лет был концертмейстером этого оркестра. Затем в 1957 году музыкант вернулся в Баку и создал эстрадный оркестр "Мы из Баку", который возглавлял до 1961 года.

Тофиг Ахмедов работал как исполнитель, дирижёр, композитор и организатор музыкальных мероприятий. Как композитор, у него есть множество песен и произведений для оркестра. Он сотрудничал с поэтами, такими как Фамиль Мехди, Фикрет Годжа, Тофиг Муталлибов, Рафиг Зяка Хендан, Нусрат Кесеменли и другие.

С 1960 по 1981 год был руководителем и главным дирижёром Эстрадного оркестра Азербайджанского радио. Первоначально это был духовой биг-бэнд, позже к нему добавились струнные инструменты, став эстрадно-симфоническим оркестром. В этом коллективе выступали такие известные артисты как Муслим Магомаев, Шовкет Алекперова, Гюльага Мамедов, Лютфияр Иманов, Рауф Атакишиев, Натаван Шейхова, Ильхама Гулиева, Рауф Адыгёзялов, Мобиль Ахмедов, Зулейха Мирисмайлова, Ялчын Рзазаде, Мубариз Тагиев, Акиф Исламзаде, Флора Керимова, Эльмира Рагимова и другие. Оркестр исполнял произведения Рауфа Гаджиева, Саида Рустамова, Джахангира Джахангирова, Васифа Адыгезелова, Рамиза Мустафаева, Хайяма Мирзазаде, Азиза Азизова, Огтая Кязими, Рамиза Миришли, Джаваншира Гулиева, Мобиля Бабаева, Фаига Суджаддинова, Эльдара Мансурова, Огтая Раджабова, Мусы Мирзаева, Рухангиз Гасымовой и других. Он оставался художественным руководителем и главным дирижёром этого коллектива до конца своей жизни. Скончался 23 марта 1981 года.

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