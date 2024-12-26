Группа врачей и спасателей МЧС Азербайджана отправлена в город Актау (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева группа опытных психологов, врачей и спасателей МЧС Азербайджана, оснащенная необходимым оборудованием, сразу после крушения пассажирского самолета, принадлежащего авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", была отправлена в город Актау самолетом-амфибия "Бе-200 ЧС" МЧС.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, в соответствии с поставленными задачами психологи министерства оказывают пострадавшим экстренную психологическую помощь, а также при необходимости осуществляются медицинские вмешательства врачами. Также спасатели министерства принимают соответствующие меры в районе, где произошла авария.