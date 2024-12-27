Меняются сроки первичной постановки на воинский учет граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняются сроки постановки на первичный воинский учет в соответствующем органе исполнительной власти по месту жительства или же по месту нахождения граждан мужского пола, достигших 15-летнего возраста.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в поправке в закон "О воинской обязанности и военной службе".

В настоящее время, согласно закону, эти лица регистрируются в течение января-марта. Согласно изменению, данный процесс будет проводиться в январе-мае.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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