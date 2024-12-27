"От мин к виноградникам: Усилия по восстановлению в Азербайджане после войны" – пишет Forbes... (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Одно из самых известных изданий в мире Forbes опубликовало статью о минной проблеме, с которой сталкивается Азербайджан, и проделанной в этой сфере работе.

Как сообщает в пятницу Trend, в статье особо подчеркиваются совместная деятельность Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), Международного Евразийского Фонда печати (МЕФП) и организации "Корни Мира" (Roots of Peace), а также структур, занимающихся разминированием, инициативы по возвращению разминированных земель в сельское хозяйство и закладке виноградников.

Из материла становится очевидно, что визит Хайди Кюн в Азербайджан в рамках сотрудничества ANAMA с МЕФП служит повышению глобального внимания к решению проблемы мин. Публикация также преследует цель реализации проектов по восстановлению в Карабахе и популяризации у мировой общественности потенциала региона. В статье говорится:

"Дрожащими руками я схватила ручку и стала записывать в блокноте для посетителей слова AB-pozitiv. Каждое действие было сокрушительным подтверждением невысказанной в молчании истины. Звук моего сердцебиения заглушал нетерпеливый визг двигателей двух ожидающих неподалеку машин скорой помощи.

Всего месяц назад на Диалоге Борлауг - ежегодной конференции по продовольственной безопасности Фонда Всемирной продовольственной премии в штате Айова я познакомилась с лауреатом Всемирной продовольственной премии и визионером-основателем неправительственной организации "Корни мира" Хайди Кюн. На протяжении 25 лет эта организация превращала раны войны в семена надежды, неустанно работая над превращением заминированных территорий в плодородные сельскохозяйственные угодья.

Когда я узнала, что мы обе будем участвовать в Климатической конференции ООН - COP29, которую через несколько недель будет принимать Азербайджан, Хайди сказала мне: "Поедем со мной", и добавила с целеустремленной интонацией: "Погулять по заминированным участкам Карабаха".

Так, месяц спустя мы сидели на заднем сиденье черного внедорожника МЕФП. Мы ехали четыре часа из Баку в Агдам, машина продвигалась медленно. Серьезность нашей работы смягчалась смехом и шепотом признаний, которыми мы делились. Мы крепко держали друг друга за руки. Как две матери, наши сердца были полны решимости, и мы говорили о наших детях - наша общая человечность была очевидна в тени надвигающейся опасности.

На переднем сиденье автомобиля сидел президент МЕФП Умуд Мирзоев. Он организовал нашу поездку с присущим ему спокойствием и скромной решимостью. Он не только был руководителем НПО, который неустанно продвигал усилия по разминированию в Азербайджане и призывал к более безопасному будущему, но также родился в семье, занимавшейся выращиванием винограда. Его отношения с Хайди были скреплены общей целью и верой в восстановление, дружбой, такой же прочной, как и земля, которую они оба стремились восстановить.

Во время одного из своих предыдущих визитов Хайди и Мирзоев символически посадили виноградную лозу в Тертере. Это был простой, но глубоко значимый поступок - невысказанное обещание, что жизнь может начаться снова после разрушения. Пока наша машина ехала в сторону опасных районов Агдама, устойчивая и твердая осанка Мирзоева несла бремя этого обещания.

Перед нами Агдам - когда-то оживленный центр города теперь обнажил ужасные грязные следы войны. Остатки домов, ржавые разбитые машины и пустыри стали душераздирающими свидетелями разрушительных последствий войны.

Однако под этой опустошенной территорией лежат глубокие корни древних традиций азербайджанского виноделия. Археологические раскопки, проведенные недалеко от Агдама, вывели на свет виноградные косточки и окаменелые глиняные сосуды, датируемые 3500 лет назад. Принадлежащие Азербайджану эти земли, где когда-то выращивались уникальные сорта винограда, являются печальным напоминанием об утраченных ценностях и символом будущего, которое может снова процветать.

Мои обсуждения со специальным представителем Президента Ильхама Алиева Эльчином Амирбековым выявили ужасные последствия войны. Азербайджан входит в пятерку самых заминированных стран мира. С 1990 годов более 1,5 миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов загрязнили территорию в 12 тысяч квадратных километров - 13 процентов территории Азербайджана. За последние 30 лет общее число минных жертв в Азербайджане измеряется тысячами и с 2020 года зафиксировано 382 минные жертвы.

Самый тяжелый удар по экономике и продовольственной безопасности Азербайджана наносят масштабные и пустующие земли, которые в настоящее время считаются непригодными для использования из-за следов конфликта. 60 процентов этих земель представляют собой равнины и плодородные сельскохозяйственные участки. Согласно отчету министерства иностранных дел, "наличие мин и других неразорвавшихся боеприпасов серьезно нарушило поверхность земли, растительность, выход воды и сделало недоступными большие площади ценных сельскохозяйственных угодий".

До середины 2024 года была очищена территория более 145,7 тысячи гектаров, обезврежено cвыше 122 тысяч взрывчатых веществ, в том числе 32 тысячи 581 противопехотная мина и 19 тысяч 666 противотанковых мин. Несмотря на это, очищено лишь менее 13 процентов загрязненных территорий, что ясно показывает масштаб проблемы.

"Усилия по разминированию являются дорогостоящими и требуют передовых технологий, профессиональной рабочей силы и постоянной международной поддержки", - отметил Мирзоев, сказав: "Без срочных инвестиций продолжающаяся деградация окружающей среды увеличит и поставит под угрозу биоразнообразие, природные экосистемы, средства к существованию сообществ, которые полагаются на эти ресурсы. Ускорение разминирования - это не только гуманитарная необходимость, но и экологический императив для предотвращения дальнейшего ущерба биосфере нашей планеты".

Представленная Арменией в июне 2021 года карта минных полей выявила наличие 97 тысяч мин только в Агдаме. В 2023 году при координации ANAMA в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), BAMF, Консультативной группой по минам (MAG) и APOPO был запущен проект по снижению минной угрозы и заселению территории. В 2024 году в результате этих усилий только в Агдаме было обезврежено около 3 тысяч мин.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Global Environmental Change, треть заброшенных сельскохозяйственных земель в Кавказском регионе в постсоветский период связана с войной, что отчасти исходит из наличия наземных мин.

Королева Нур, написавшая предисловие к книге "Возрождающаяся земля: от мин к виноградникам: Миссия одной женщины по защите мира", состоящей из мемуаров Хайди Кюн, описывает мины как "оружие массового поражения в замедленном действии". Она пишет: "Даже после окончания конфликта они уничтожают жизни людей, животных и держат в заложниках ценные сельскохозяйственные угодья". Это наследие войны в Карабахе.

В 2023 году Азербайджан объявил идею "Мир без мин" 18-й Национальной целью устойчивого развития, согласовав эту смелую мысль с Повесткой дня ООН на период до 2030 года. Мины - это не просто пережитки конфликта, они также являются препятствиями для самой жизни, делая недоступными плодородные земли и отрезая путь к продовольственной безопасности для глобальных и местных сообществ.

В Карабахе, включая Агдам, и в бесчисленных регионах, где в 60 странах мира под землей остается около 110 миллионов мин, она сама держит обещание восстановления, ждет того дня, когда она будет исцелена.

Хайди и я были связаны беззвучной клятвой: вместе противостоять страху, открывать пути безопасности там, где другие не осмеливаются, и доводить голоса тех, кого принудили замолчать в результате конфликта.

Это была непосредственная и глубокая связь - связь, питаемая надеждами двух матерей. Надежда для земли. Надежда для наших детей. С надеждой на мир, в котором вместо мин будут процветать сильные и крепкие виноградные лозы".

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