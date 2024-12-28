В Азербайджане ожидается обновление Конверта услуг по ОМС - Айнура Ахмедова

БАКУ /Trend/ - В 2025 году планируется внести изменения в Конверт услуг по Обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявила руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

Она отметила, что изменения, которые будут внесены в Конверт услуг, будут осуществляться в трех направлениях.

"Конверт услуг будет расширен и в него будут добавлены новые услуги. К ним относятся сложные хирургические вмешательства, такие как операции на сосудах без разрезов, травматологические вмешательства, операции на брюшной полости, операции на головном мозге и глазах. Цель состоит в том, чтобы сделать медицинские услуги более доступными.

Во втором направлении изменение будет связано с более точным и понятным написанием названий служб. Эти изменения облегчат работу медицинского персонала и сделают граждан более осведомленными о медицинских услугах.

В третьем направлении изменение будет связано с регулированием специальных медицинских расходов, используемых при оказании некоторых медицинских услуг. Сюда входят стенты, имплантируемые в артерии головного мозга и сердца, коронарные и периферические стенты, которые выделяют или не выделяют лекарства, а также тромболитические вещества (препараты для растворения тромбов", - добавила она.

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