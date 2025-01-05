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Скончался азербайджанский актер Азер Бахшалиев

Общество Материалы 5 января 2025 12:26 (UTC +04:00)
Скончался азербайджанский актер Азер Бахшалиев

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Скончался азербайджанский актер Азер Бахшалиев, передает Trend.

Отметим, что ранее в пресс-службе Азербайджанского медицинского университета сообщили, что, несмотря на усилия врачей, в общем состоянии актера произошли необратимые процессы.

"Из-за полиорганной недостаточности организм утратил способность к жизнедеятельности. По этой причине по просьбе родителей и членов семьи Азера Бахшалиева пациент был снят с аппарата искусственной вентиляции легких и сегодня доставлен домой", - отметили в пресс-службе.

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