БАКУ /Trend/ - Скончался азербайджанский актер Азер Бахшалиев, передает Trend.

Отметим, что ранее в пресс-службе Азербайджанского медицинского университета сообщили, что, несмотря на усилия врачей, в общем состоянии актера произошли необратимые процессы.

"Из-за полиорганной недостаточности организм утратил способность к жизнедеятельности. По этой причине по просьбе родителей и членов семьи Азера Бахшалиева пациент был снят с аппарата искусственной вентиляции легких и сегодня доставлен домой", - отметили в пресс-службе.