Протяженность велодорожек в Баку достигнет 100 км - Анар Рзаев

БАКУ /Trend/ - На 31 улице и проспекте города Баку было проложено 35 километров велосипедных дорожек, и предусмотрено их поэтапное продление примерно до 100 километров.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на пресс-конференции сказал председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев.

"В сфере микромобильности было усовершенствовано законодательство, в него были включены понятия "малое электрическое транспортное средство" и "оператор малого электрического транспортного средства", а также улучшены меры контроля в данной области", - отметил он.

Определено 300 парковочных пунктов, на более чем 100 из них проведена соответствующая разметка.

"На светофорах создано 25 велосипедных секций.



Количество средств микромобильности, сдающихся в аренду операторами в городе Баку, составляет около 4760 единиц. Из них 77 процентов - малые электромобили (скутеры), 18 процентов - велосипеды, 5 процентов - электровелосипеды.

С сентября по декабрь операторы микромобильности получили 850 944 заказа, а пользователи преодолели 2 миллиона 244 тысячи 302 километра.

24 августа 2024 года был запущен сервис и мобильное приложение по аренде велосипедов "Apar". За это время пользователи преодолели около 215 тысяч 800 километров. Для велосипедов было организовано 70 парковочных мест. Сервисом "Apar" пользуются 46 тысяч человек", — добавил А.Рзаев.

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