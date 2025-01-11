MÜSIAD Азербайджан провел семинар на тему "Лидерство и эффективная коммуникация" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации MÜSİAD Азербайджан и Комиссии по образованию и культуре и партнерстве Бакинского речевого центра в Баку был проведен семинар на тему "Лидерство и эффективная коммуникация".
Об этом сообщили TurkicWorld в MÜSİAD, передает Trend.
Основным докладчиком семинара была профессиональный тренер и маркетолог Бакинского речевого центра Парвин Парлан.
Она поделилась с участниками своими практическими знаниями и опытом в области лидерства и эффективного общения. Помимо этого были обсуждены навыки, необходимые для успеха в трудовой жизни и повседневном общении.
Обучение проходило в практическом и интерактивном формате. Участники проходили симуляции реальных ситуаций и обсуждали способы решения различных проблем с помощью групповых упражнений.
Кроме того, в рамках мероприятия участникам были предоставлены практические советы и возможности для индивидуальной поддержки. Были даны ответы на личные вопросы участников и даны ценные рекомендации по вопросам лидерства.
В завершение семинара участники подчеркнули и высоко оценили положительное влияние мероприятия на их личное и профессиональное развитие.
В конце мероприятия участникам были вручены сертификаты от MÜSİAD Азербайджан.
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