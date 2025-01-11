MÜSIAD Азербайджан провел семинар на тему "Лидерство и эффективная коммуникация" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации MÜSİAD Азербайджан и Комиссии по образованию и культуре и партнерстве Бакинского речевого центра в Баку был проведен семинар на тему "Лидерство и эффективная коммуникация".

Об этом сообщили TurkicWorld в MÜSİAD, передает Trend.

Основным докладчиком семинара была профессиональный тренер и маркетолог Бакинского речевого центра Парвин Парлан.

Она поделилась с участниками своими практическими знаниями и опытом в области лидерства и эффективного общения. Помимо этого были обсуждены навыки, необходимые для успеха в трудовой жизни и повседневном общении.

Обучение проходило в практическом и интерактивном формате. Участники проходили симуляции реальных ситуаций и обсуждали способы решения различных проблем с помощью групповых упражнений.

Кроме того, в рамках мероприятия участникам были предоставлены практические советы и возможности для индивидуальной поддержки. Были даны ответы на личные вопросы участников и даны ценные рекомендации по вопросам лидерства.

В завершение семинара участники подчеркнули и высоко оценили положительное влияние мероприятия на их личное и профессиональное развитие.

В конце мероприятия участникам были вручены сертификаты от MÜSİAD Азербайджан.

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