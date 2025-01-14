Физическая активность полезна для женщин во время беременности и после родов

БАКУ /Trend/ - Физическая активность полезна для женщины и плода во время беременности и после родов.

Как сообщает Trend, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказала физиотерапевт Чинара Гаджиева.

По ее словам, здоровая женщина во время беременности должна заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю, например, быстрой ходьбой.

"Естественно, начинать можно не сразу, а под наблюдением врача. Рекомендуется начинать с 10–15 минут 3 раза в неделю, постепенно увеличивая продолжительность тренировок до 30–45 минут в день.

Физическая активность снижает риск преждевременных родов и выкидыша. Однако при наличии у беременной женщины таких факторов, как преждевременные роды, предлежание плаценты, слабость шейки матки, высокое кровяное давление или кровотечение, следует проявить осторожность и обратиться за медицинской помощью. Важно следить за тем, чтобы во время занятий не повышалась температура тела, пить много жидкости и избегать физических нагрузок в жаркую погоду, - сказала Ч.Гаджиева.

В заключение физиотерапевт подчеркнула важность сбалансированного питания для беременных женщин.

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