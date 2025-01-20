Председатель ЦИК Азербайджана назвал число аккредитованных наблюдателей на муниципальных выборах

БАКУ /Trend/ - Для наблюдения за муниципальными выборами в Азербайджане аккредитовано 70 тысяч наблюдателей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов во время посещения Аллеи шехидов в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.

По его словам, на тысяче избирательных пунктах будут работать веб-камеры.

Он отметил, что представители СМИ также смогут принять активное участие в выборах во всех регионах Азербайджана.

"Я считаю, что мы выполним все требования по прозрачности проведения выборов", - добавил председатель ЦИК.

Отметим, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.

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Qeyd edək ki, Azərbaycanda yanvarın 29-da bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək.