Названы избирательные округа с наибольшей и наименьшей явкой на муниципальных выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Стали известны округа с наибольшей и наименьшей явкой избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил руководитель Информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Фарид Оруджев.

По состоянию на 10:00 самая высокая явка избирателей зафиксирована в избирательном округе №3 Бабек-Шахбуз-Кенгерли. Явка избирателей в этом избирательном округе составила 18.04 процента (8494 избирателя).

По состоянию на 10:00, самая низкая явка избирателей же была зафиксирована в Ясамальском II избирательный округе №16. Явка избирателей в этом избирательном округе составила 2,39 процента (1115 избирателей).

Напомним, что по состоянию на 10:00 по Республике проголосовало 499 тысяч 575 человек, явка избирателей составила 8,38 процента.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят муниципальные выборы. Избирательные участки открылись в 08:00.

На муниципальных выборах будет избран 8071 член в 685 муниципалитетов в 118 избирательных округах. В избирательные бюллетени внесены имена 16 тысяч 92 кандидатов. В список включены имена 5 миллионов 961 тысячи 987 избирателей, имеющих право голоса. На муниципальных выборах аккредитованы 70 тысяч 625 наблюдателей в ЦИК и окружных избирательных комиссиях. На 1000 избирательных участках установлены веб-камеры.

Голосование продлится до 19:00.

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