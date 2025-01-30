В Норвежский Нобелевский комитет направлено заявление в связи с трагедией 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По итогам видеоконференции "Кровавое 20 Января", организованной действующим в Швеции Обществом азербайджанской интеллигенции "Гобустан", Норвежскому Нобелевскому комитету было направлено заявление.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что более 100 участников видеоконференции - члены Общества азербайджанской интеллигенции "Гобустан", активисты азербайджанской диаспоры, члены семей шехидов трагедии 20 Января, адресовали заявление председателю Норвежского Нобелевского комитета Йоргену Ватне Фриднесу и членам комитета.

В заявлении содержится протест против присуждения Михаилу Горбачеву Нобелевской премии мира в октябре 1990 года. Было доведено до сведения, что решение присудить Нобелевскую премию мира Михаилу Горбачеву, виновному в трагедии, произошедшей 20 января 1990 года, и чьи руки обагрены кровью азербайджанского народа, является несправедливым.

Было заявлено, что есть достаточные правовые основания для привлечения к ответственности преступников, виновных в трагедии 20 Января. Отмечено, что ими были нарушены положения Всеобщей декларации прав человека ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и других международно-правовых конвенций.

В заявлении подчеркивается важность аннулирования решения о награждении Михаила Горбачева этой премией с точки зрения веры мировой общественности в справедливость и во имя укрепления престижа Нобелевской премии.

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