На приграничных с Россией территориях Азербайджана проводятся комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия

БАКУ /Trend/ - На территории приграничных с Россией районов Азербайджана проводятся комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием "Sərhəd-Sipər".

Как сообщает в понедельник Trend, операции проводятся на основе взаимного соглашения, достигнутого между министрами внутренних дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации.

В рамках операций, которые продлятся неделю, в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском и Габалинском районах будут установлены полицейские посты.

Основной целью операций является выполнение принятых решений по вопросам приграничного сотрудничества, выявление и нейтрализация членов транснациональных организованных преступных группировок и террористических организаций, выявление и пресечение каналов поступления финансовых и материальных средств, направленных на реализацию оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств, а также других противоправных действий. Операции будут включать организационно-практические мероприятия.

Комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий продлится с 3 по 10 февраля.

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