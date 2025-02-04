В Ходжалы после освобождения от оккупации родился первый ребенок

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - С момента освобождения от оккупации в селе Баллыджа Ходжалинского района родился первый ребенок.

Как сообщает во вторник Trend, жительница Ходжалы Севана Мамедова 1996 года рождения стала матерью мальчика, которого назвали в честь его деда — Мехди.

На данный момент мать и новорожденный получают необходимую медицинскую помощь, их состояние стабильное и оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что отец малыша Ильгар Мамедов - ветеран Отечественной войны. В настоящее время он работает в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Семья Мамедовых недавно переехала в село Баллыджа.