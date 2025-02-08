В Казахстане состоялась церемония открытия выставки "Диван лугат ат-турк"

БАКУ /Trend/ - 7 февраля в Казахстане в рамках второго заседания Совета Фонда тюркской культуры и наследия состоялось открытие международной выставки "Диван лугат ат-турк", организованной Фондом тюркской культуры и наследия в сотрудничестве с ТИКА и Фондом тюркского мира.

Как сообщает в субботу Trend, выступившая на открытии мероприятия президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова отметила, что произведение "Диван лугат ат-турк" играет значимую роль в объединении Тюркского мира: "Великолепное произведение великого ученого Махмуда Кашгари, созданное в XI веке не просто памятник литературы, это отражение идентичности тюркских народов, нашей культуры, наших традиций. Она символизирует связь между поколениями".

На открытии выставки приняли участие министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Гульбара Абдыкалыкова, посол Турции в Казахстане Мустафа Капуджу, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, президент Тюркской академии Шахин Мустафаев, а также многочисленные гости и представители СМИ.

Выставка приурочена к 950-летию произведения "Диван лугат ат-турк", созданного выдающимся тюркским ученым и мыслителем Махмудом Кашгари. В рамках выставки были представлены редкие экспонаты, исторические манускрипты и предметы, отражающие аспекты культурного наследия тюрков XI века, а также одежда, специально разработанная модельером Эджи Караелем, вдохновленная произведением "Диван лугат ат-турк".

Напомним, что в честь 950-летия создания произведения "Диван лугат ат-турк" и включения этого знаменательного события в список юбилеев ЮНЕСКО на 2024-2025 годы, 13 декабря 2024 года Фондом тюркской культуры и наследия в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже были организованы международная конференция "Составление карты мира в лексикографии: 950-летие "Диван лугат ат-турк" и выставка.

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