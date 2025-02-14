В Азербайджане вносится изменение в закон о воинской обязанности и военной службе

БАКУ /Trend/ - Расширяется финансовое и материальное обеспечение мероприятий, связанных с выполнением воинской обязанности.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О воинской обязанности и военной службе", которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, в соответствии с Кодексом Азербайджанской Республики об административных проступках, за нарушение требований закона "О воинской обязанности и военной службе", 50 процентов средств, собранных от штрафов, наложенных органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, направляются на выплату ежемесячного должностного (тарифного) оклада военнослужащих, проходящих службу в органе (учреждении), определяемом соответствующим органом исполнительной власти, с переводом средств на счет этого учреждения. Порядок использования этих средств будет определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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