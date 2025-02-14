Названы избирательные участки, на которых выявлены нарушения во время муниципальных выборов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Названы избирательные участки, на которых были выявлены нарушения во время муниципальных выборов в Азербайджане, состоявшихся 29 января этого года, сообщает в пятницу Trend.

По словам председателя ЦИК Азербайджана Мазахира Панахова на заседании, посвященном итогам муниципальных выборов, в результате проведенных ЦИК разбирательств, на 9-м избирательном участке 15-го Ясамальского первого избирательного округа, 8-м участке 17-го Ясамальского третьего избирательного округа, 29-м участке 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа, 62-м участке 80-го Лерик-Астаринского избирательного округа, 11-м участке 81-го Имишлинского избирательного округа и 30-м участке 86-го Агджабединского избирательного округа были выявлены нарушения, не позволившие определить волеизъявление избирателей, в связи с чем результаты голосования на этих участках были отменены.

"В связи с выявленными нарушениями, не позволяющими определить волю избирателей, решением ЦИК были признаны недействительными выборы в муниципалитеты Шюрюк по Лянкяранскому сельскому избирательному округу №78 и Падар по Огуз-Габала-Шекинскому избирательному округу № 117", - добавил он.

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