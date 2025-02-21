Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Активность "наблюдателей" ЕС на границе с Азербайджаном не стихает (ВИДЕО)

Общество Материалы 21 февраля 2025 10:11 (UTC +04:00)
Активность "наблюдателей" ЕС на границе с Азербайджаном не стихает (ВИДЕО)
Фото: Скриншот с видео

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Активность "наблюдателей" Европейского Союза, размещенных на границе с Азербайджаном, не стихает.

Trend представляет новые видеокадры, поступившие в редакцию.

На двух автомобилях марки Toyota, принадлежащих ЕС, "наблюдатели" приблизились к границе Армении с Азербайджаном и начали следить за азербайджанскими территориями.

Деятельность "наблюдателей" не осталась незамеченной военнослужащими Государственной пограничной службы, которые бдительно охраняют границы Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости