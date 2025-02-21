Активность "наблюдателей" ЕС на границе с Азербайджаном не стихает (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Активность "наблюдателей" Европейского Союза, размещенных на границе с Азербайджаном, не стихает.

Trend представляет новые видеокадры, поступившие в редакцию.

На двух автомобилях марки Toyota, принадлежащих ЕС, "наблюдатели" приблизились к границе Армении с Азербайджаном и начали следить за азербайджанскими территориями.

Деятельность "наблюдателей" не осталась незамеченной военнослужащими Государственной пограничной службы, которые бдительно охраняют границы Азербайджана.

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