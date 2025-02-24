В Баку прошло мероприятие с участием представителей территорий, пострадавших от французского гнета

БАКУ /Trend/ - В Баку прошло мероприятие с участием представителей заморских территорий, малых островных стран, пострадавших от макронизма, французского гнета.

Как сообщает Trend, помимо журналистов и других представителей колонизированных Францией территорий, в мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса Азербайджана, представители Национального форума неправительственных организаций Азербайджана.

На мероприятии подчеркивалось, что в рамках Движения неприсоединения и деятельности Бакинской инициативной группы Азербайджан выступил против колониальной политики и солидарен со странами, страдающими от колониализма и борющимися с ним.

Было также отмечено, что азербайджанские территории около 30 лет подвергались оккупации. Представители Национального форума неправительственных организаций Азербайджана пригласили журналистов с колонизированных заморских территорий в Карабах и Восточный Зангезур, чтобы они ознакомились с последствиями этой оккупации.

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов подчеркнул, что целью визита журналистов с территорий, пострадавших от французского гнета, в Азербайджан является участие в специальном коммуникационном мероприятии.

Мероприятие продолжилось в формате дискуссии.

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