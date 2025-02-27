Следует требовать, чтобы женщины и мужчины, занимающие одну и ту же должность, получали одинаковую зарплату - Анар Керимов

БАКУ /Trend/ - Следует требовать, чтобы женщины и мужчины, занимающие одну и ту же должность, получали одинаковую зарплату.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Азербайджана Анар Керимов, выступая на конференции на тему "Продвижение участия женщин".

Он отметил, что это требование было выдвинуто на законодательном уровне в Скандинавских странах в 2018 году.

"Необходимо принимать не только карательные, но и более поощрительные меры. Например, предоставление налоговых льгот побудит компании назначать женщин на высокие должности",- добавил А.Керимов.

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