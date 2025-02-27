Как обстоит ситуация с задержанными в Эритрее гражданами Азербайджана?

БАКУ /Trend/ - Члены экипажей трех кораблей Азербайджана, задержанных в Эритрее, до сих пор не освобождены.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в компании Caspian Marine Services B.V.

Было отмечено, что члены экипажа обеспечены питанием, они поддерживают ограниченный контакт с членами своих семей.

"Их здоровье в порядке", - сообщили в компании.

В то же время, в ответ на запрос Trend в министерстве иностранных дел сообщили, что никаких новостей по рассматриваемому вопросу нет, переговоры все еще продолжаются.

Напомним, что 7 ноября 2024 года суда CMS Pəhləvan, CMS İgid и CMS-3, плавающие под флагом Азербайджана и эксплуатируемые азербайджанским филиалом компании Caspian Marine Services B.V., следуя маршрутом в Абу-Даби (ОАЭ) через Суэцкий канал, были вынуждены войти в территориальные воды Эритреи из-за ухудшения погодных условий.

Несмотря на предварительную связь с портовыми властями Эритреи, из-за невозможности своевременного предоставления необходимой информации, вход судов в 12-мильные территориальные воды был расценен как несанкционированный.

В результате соответствующие органы Эритреи задержали эти суда. Всего на судне находятся 24 человека, из которых 18 членов экипажа являются гражданами Азербайджана, а 6 - иностранцами.

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