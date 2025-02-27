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B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)

Общество Материалы 27 февраля 2025 22:07 (UTC +04:00)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - B Великобритании состоялась масштабная информационная акция, посвященная 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

B ходе акции, организованной руководителем Общества азербайджанцев Британии, членом Координационного совета азербайджанских диаспорских организаций, действующего в Соединенном Королевстве, Фаридой Панаховой при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, машины с LED экранами, отражающими ходжалинские реалии, передвигались по улицам Лондона и Эдинбурга, а также останавливались в местах скопления людей, перед зданиями официальных структур и доводили до внимания общественности важную информацию о геноциде.

Отметим, что, как и раньше, акция, проведенная в Великобритании в нынешнем году, вызвала большой общественный интерес.

Мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида, представляет важное значение с точки зрения более широкого доведения до международной общественности азербайджанских реалий, достижения признания геноцида и разоблачения в мировом масштабе преступлений, совершенных армянскими оккупантами.

B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
B Великобритании состоялась информационная акция, связанная с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
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