Сколько дней в марте будут в Азербайджане нерабочими ?

БАКУ /Trend/ - В марте в Азербайджане в связи с праздниками Новруз и Рамазан 18 дней будут нерабочими.

Как сообщает Trend, 20, 21, 22, 23, 24 марта считаются нерабочими из-за праздника Новруз.

Так, поскольку 22 и 23 марта приходятся на субботу и воскресенье, 25, 26 марта также считаются нерабочими днями.

Кроме того, соответствующим постановлением Кабинета министров были переставлены места нерабочих дней.

Таким образом, рабочие дни 27 и 28 марта были переставлены с выходными днями 10 марта и 1 апреля соответственно. При этом 27 и 28 марта также будут нерабочими.

Поскольку 31 марта в нашей стране отмечается праздник Рамазан, этот день будет включен в список нерабочих дней.

Также 1,2, 8,9, 15,16, 29,30 марта приходятся на выходные дни.

Таким образом, в марте всего будет 18 нерабочих дней.

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