В Баку проходит образовательная выставка университетов Казахстана

БАКУ /Trend/ - 4 марта в Бакинском Дворце спорта состоялась официальная церемония открытия образовательной выставки университетов Казахстана.

Как сообщили Trend в министерстве науки и образования, выставка организована в рамках визита в Азербайджан делегации ректоров ряда высших учебных заведений Казахстана во главе с министром науки и высшего образования этой страны Саясатом Нурбеком.

Основная цель выставки - ознакомить азербайджанскую общественность с университетами Казахстана и укрепить сотрудничество между двумя странами в сфере образования.

На церемонии открытия образовательной выставки министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и министр науки и высшего образования Казахстана Саясет Нурбек пожелали участникам выставки успехов. В выступлениях говорилось о дальнейшем развитии сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в направлении интернационализации науки и высшего образования, выражалась уверенность в том, что выставка положительно повлияет на образовательные связи между Казахстаном и Азербайджаном.

Отмечается, что в образовательной выставке, которая продлится два дня, примут участие более 20 высших учебных заведений Республики Казахстан. В рамках выставки можно узнать о возможностях обучения в Казахстане по различным уровням образования и специальностям. Участие в выставке бесплатное.

Отметим, что в настоящее время в рамках межправительственных стипендиальных программ для граждан Азербайджана в Казахстане существует возможность получения полного стипендиального образования на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

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