В Азербайджане продлен срок действия госпрограммы по обучению за рубежом

БАКУ /Trend/ - Продлен срок Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран.

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал Кабинет министров Азербайджана.

Согласно постановлению, срок действия государственной программы продлен еще на два года.

Так, Государственная программа по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран продлена до 2028 года.

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