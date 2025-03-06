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В Азербайджане продлен срок действия госпрограммы по обучению за рубежом

Общество Материалы 6 марта 2025 17:55 (UTC +04:00)
В Азербайджане продлен срок действия госпрограммы по обучению за рубежом
Фото: Кабинет Министров Азербайджана

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Продлен срок Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран.

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал Кабинет министров Азербайджана.

Согласно постановлению, срок действия государственной программы продлен еще на два года.

Так, Государственная программа по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран продлена до 2028 года.

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