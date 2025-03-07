В Азербайджане отменяется ряд штрафов за непредоставление информации о кредитной истории

БАКУ /Trend/ - Отменяются некоторые штрафы за нарушение Правил предоставления информации в централизованный кредитный реестр и кредитное бюро.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

В соответствии с действующим законодательством, за непредоставление лицами, занимающимися продажей товаров в кредит, информации, составляющей кредитную историю, в кредитное бюро в порядке, установленном законом "О кредитных бюро" (статья 12.1), а также за неполное, некорректное или несвоевременное предоставление такой информации предусмотрены штрафы: для должностных лиц - от 1 500 до 2 000 манатов, для юридических лиц - от 10 000 до 12 000 манатов.

Законопроект предусматривает отмену указанного штрафа.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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