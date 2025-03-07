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Досрочно выплачены пенсии за март в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе

Общество Материалы 7 марта 2025 15:43 (UTC +04:00)
Досрочно выплачены пенсии за март в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана досрочно выплачены мартовские пенсии по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что пенсии по другим регионам страны, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, все пособия, стипендии и адресная государственная социальная помощь также будут выплачены в этом месяце досрочно в связи с предстоящими праздниками.

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