Досрочно выплачены пенсии за март в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе

БАКУ /Trend/ - Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана досрочно выплачены мартовские пенсии по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что пенсии по другим регионам страны, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, все пособия, стипендии и адресная государственная социальная помощь также будут выплачены в этом месяце досрочно в связи с предстоящими праздниками.

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