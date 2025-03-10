Обнаружены останки 688 предполагаемых пропавших без вести граждан Азербайджана в Первой Карабахской войне – Госкомиссия

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 марта обнаружены останки 688 предполагаемых пропавших без вести граждан Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Газанфар Ахмедов во время выступления на презентации "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике".

Он подчеркнул, установлены и обнародованы личности 165 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне.

Отметим, что сегодня Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана проводится презентация "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике" Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (International Commission on Missing Persons - ICMP).

В мероприятии, проходящем в Баку принимают участие члены и сотрудники рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайдана, высокопоставленные представители Международной комиссии, депутаты, руководящие лица соответствующих государственных органов, представители НПО и СМИ.

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