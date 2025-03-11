На международной конференции в Молдове предотвращена армянская провокация (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На международной научно-практической конференции "Обеспечение синергии для будущего" в Кишинэу, Молдова, была предотвращена армянская провокация.

Как сообщает Trend, в ходе 5-й панели, организованной в первый день мероприятия, представившаяся жительницей так называемого "Нагорного Карабаха" армянка высказала искаженные и предвзятые мнения о нашей стране.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов возразил против выступления. Он потребовал, чтобы армянский представитель немедленно прекратила выступление, и заявил, что нет места под названием "Нагорный Карабах", а есть Карабахский экономический район Азербайджана.

"На международном мероприятии, девизом которого является диалог, не могут быть представлены тенденции сепаратизма. Вместо того, чтобы озвучивать на мероприятии предвзятое политическое заявление, необходимо говорить о правах 300 тысяч азербайджанцев, насильственно выселенных из Западного Азербайджана, и поддерживать мир в регионе. При предвзятых подходах невозможно достичь мира на Кавказе", - сказал депутат.

После его настойчивых требований выступление представителя Армении было прервано. Представитель организаторов извинился перед азербайджанской делегацией за инцидент.

Отметим, что в научно-практической конференции "Обеспечение синергии для будущего" принимают участие представители Азербайджана, Армении, Молдовы, Украины и Европейского союза.

От Азербайджана в конференции участвуют представители и эксперты государственных структур, в том числе Государственного агентства водных ресурсов, университетов, среди которых также Университет "Хазар".

Мероприятие завершит работу 13 марта.

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