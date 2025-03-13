Если расходы на возобновляемую энергетику не достигнут 80%, климатический кризис продолжится - бывший Второй вице-президент Коста-Рики

БАКУ /Trend/ - Если расходы на возобновляемую энергетику не будут доведены до 80 процентов, климатический кризис продолжится.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила бывший Второй вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан во время выступления на XII Глобальном Бакинском форуме.

"Мы становимся свидетелями стремительных изменений в транспорте. Быстрое развитие информационных технологий достигло невероятных уровней. Искусственный интеллект, возобновляемые источники энергии, инновации развиваются ежедневно. Мы должны идти в ногу с этими изменениями, с этим быстрым миром. В таком случае мы сможем обеспечить развитие как внутри стран, так и за их пределами", - отметила она.

По ее словам, сегодня в паритете покупательной способности не хватает 55 триллиона долларов.

"В течение следующих 5 лет этот пробел необходимо заполнить. 40 триллионов из них, то есть 70 процентов, поступают с Юга. Многополярность - это не выбор, а факт и она должна быть обеспечена и в других частях мира. Геополитика и национальная безопасность дополняют друг друга во многих странах, определяют торговлю с другими странами и ее цели. Если расходы на возобновляемую энергетику не будут доведены хотя бы до 80 процентов, выйти из климатического кризиса не удастся, и проблемы останутся",- добавила Ребека Гринспан.

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