Составлена карта Государственного природного заказника Аразбою

БАКУ /Trend/ - В 2024 году с целью наблюдения за видовым составом биологического разнообразия на территории Гарагёльского государственного природного заповедника были проведены мониторинги.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет о деятельности Кабинета министров Азербайджанской Республики в 2024 году.

Согласно информации, в ходе мониторинга были взяты пробы воды и почвы для определения состава воды озера Гарагёль, а также проведены наблюдения на территории с целью отслеживания видового состава биологического разнообразия, составлена карта территории Государственного природного заказника Аразбою в Зангиланском районе.

Распоряжением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 8 июня 2024 года № 306s на административных территориях Шушинского и Ходжалинского районов, входящих в Карабахский экономический район, восстановлена деятельность Государственного природного заказника Дашалты на площади 450 гектаров.

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