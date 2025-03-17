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Проводится "круглый стол" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет" (ФОТО)

Общество Материалы 17 марта 2025 17:01 (UTC +04:00)
Проводится "круглый стол" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет" (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Университете АДА проходит "круглый стол" на тему "Тема Западного Азербайджана за 100 лет".

Как сообщает в понедельник Trend, мероприятие началось с показа фильма на тему Западного Азербайджана.

В мероприятии, проходящем под модераторством председателя Молодежного совета Общины Западного Азербайджана и комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса (парламент) Шахина Исмаилова, принимают участие председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекперли, член правления Общины Западного Азербайджана, бывший начальник Секретариата Президента Азербайджанской Республики Диляра Сеидзаде, проректор Университета АДА, депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде, заместитель председателя правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Гая Мамедов, доктор исторических наук Гюнтекин Наджафли и другие официальные лица.

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Проводится "круглый стол" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет" (ФОТО)
Проводится "круглый стол" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет" (ФОТО)
Проводится "круглый стол" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет" (ФОТО)
Проводится "круглый стол" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет" (ФОТО)
Проводится "круглый стол" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет" (ФОТО)
Проводится "круглый стол" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет" (ФОТО)
Проводится "круглый стол" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет" (ФОТО)
Проводится "круглый стол" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет" (ФОТО)
Проводится "круглый стол" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет" (ФОТО)
Проводится "круглый стол" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет" (ФОТО)
Проводится "круглый стол" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет" (ФОТО)
Проводится "круглый стол" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет" (ФОТО)
Проводится "круглый стол" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет" (ФОТО)
Проводится "круглый стол" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет" (ФОТО)
Проводится "круглый стол" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет" (ФОТО)
Проводится "круглый стол" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет" (ФОТО)
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