Новая дорога в село Умудлу: обеспечено комфортное и безопасное движение (ФОТО)

АГДЕРЕ /Trend/ - Автомобильная дорога в село Умудлу Агдеринского района реконструирована и введена в эксплуатацию, проведены необходимые работы для обеспечения комфортного и безопасного движения транспорта.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил журналистам старший специалист Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Мамед Мамедов.

"В соответствии с Распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в прошлом году, реконструкция автомобильной дороги от Сарсангского водохранилища до села Умудлу Агдеринского района осуществлена на высоком уровне.

Протяженность автомобильной дороги четвертой технической категории составляет 9,4 километра, ширина полос движения – 6 метров. В ходе реконструкции было расширено земляное полотно, установлены дренажные трубы для отвода дождевой воды, построены бетонные водопропускные кюветы. На основательно проложенной дороге - два слоя асфальтобетонного покрытия.

Так, вдоль дороги нанесена горизонтальная разметка и установлены дорожные знаки. Учитывая, что трасса проходит по горной местности, на крутых поворотах установлены металлические ограждения", - добавил он.

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