В постконфликтный период 383 гражданина Азербайджана погибли или пострадали от мин

БАКУ /Trend/ - В постконфликтный период 383 гражданина Азербайджана пострадали в результате взрывов мин - часть из них погибла, другие получили увечья. В общей сложности в стране насчитывается около 4 тысяч жертв минных взрывов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил начальник Департамента управления проектами Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Эльнур Багырлы во время выступления на мероприятии под названием "Мир без мин - инициативы гражданского общества", посвященном Международному дню предупреждения мин и оказания помощи в разминировании.

Он отметил, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в настоящее время ведутся масштабные работы по разминированию.

"В период с 2021 по 2024 год агентство оказало финансовую поддержку 24 проектам на общую сумму 355 500 манатов. Кроме того, был организован международный форум под названием "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения Целей устойчивого развития.

Азербайджан выдвинул проблему мин как 18-ю Цель устойчивого развития. Этот шаг был обусловлен рядом факторов: наличие более 1 миллиона мин на территории страны, отсутствие достаточной международной поддержки разминирования, а также непредставление Арменией минных карт и др.",- добавил Э.Багырлы.

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