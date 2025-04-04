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Прошли памятные мероприятия, посвященные Апрельским боям (ФОТО)

Общество Материалы 4 апреля 2025 22:10 (UTC +04:00)
Прошли памятные мероприятия, посвященные Апрельским боям (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - 4 апреля в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского и Музее военной истории Азербайджана прошли памятные мероприятия, посвященные 9-й годовщине Апрельских боев.

Как сообщили Trend в министерстве обороны, в мероприятиях приняли участие представители государственных структур, военнослужащие, представители общественности и СМИ.

Мероприятия начались с минуты молчания в память об общенациональном лидере нашего народа Гейдаре Алиеве, шехидах, павших за независимость, территориальную целостность и суверенитет страны, и исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики.

Выступившие рассказали о военно-политическом и стратегическом значении Апрельских боев, отметили, что одержанная в них победа стала основой начала пути к Великой Победе в 2020 году. Было отмечено, что эти бои продемонстрировали всему миру силу азербайджанской армии и поддержку народа. Были особо отмечены героизм, самоотверженность наших военнослужащих в боях. Подчеркнуто, что в апреле 2016 года азербайджанская армия, предотвратив провокацию противника, освободила важные высоты, находившиеся под оккупацией, и тем самым еще больше укрепила уверенность нашего народа в том, что земли Родины будут полностью освобождены от оккупации.

Было отмечено, что память о шехидах навсегда останется в сердцах азербайджанского народа.

В художественной части мероприятия прозвучали музыка, стихи в патриотическом духе.

В преддверии 9-й годовщины Апрельских боев были посещены могилы шехидов, возложены цветы, почтена память шехидов, вознесены молитвы за упокой их душ.

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Прошли памятные мероприятия, посвященные Апрельским боям (ФОТО)
Прошли памятные мероприятия, посвященные Апрельским боям (ФОТО)
Прошли памятные мероприятия, посвященные Апрельским боям (ФОТО)
Прошли памятные мероприятия, посвященные Апрельским боям (ФОТО)
Прошли памятные мероприятия, посвященные Апрельским боям (ФОТО)
Прошли памятные мероприятия, посвященные Апрельским боям (ФОТО)
Прошли памятные мероприятия, посвященные Апрельским боям (ФОТО)
Прошли памятные мероприятия, посвященные Апрельским боям (ФОТО)
Прошли памятные мероприятия, посвященные Апрельским боям (ФОТО)
Прошли памятные мероприятия, посвященные Апрельским боям (ФОТО)
Прошли памятные мероприятия, посвященные Апрельским боям (ФОТО)
Прошли памятные мероприятия, посвященные Апрельским боям (ФОТО)
Прошли памятные мероприятия, посвященные Апрельским боям (ФОТО)
Прошли памятные мероприятия, посвященные Апрельским боям (ФОТО)
Прошли памятные мероприятия, посвященные Апрельским боям (ФОТО)
Прошли памятные мероприятия, посвященные Апрельским боям (ФОТО)
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