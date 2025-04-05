БАКУ /Trend/ - Назначен новый директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

Как сообщает в субботу Trend, согласно соответствующему приказу, подписанному министром культуры Адилем Керимли, директором театра назначен Агиль Адиль оглу Бахрамлы.

Агиль Бахрамлы родился 15 декабря 1974 года в городе Баку. В 1991–1997 годах обучался на факультете общей экономики Азербайджанского государственного экономического университета, а в 2015–2020 годах получил образование по специальности «Организация и управление театральным делом» в Киевском государственном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. В 1993–2003 годах работал в малом государственном предприятии «Хамсе» при "Азербайджанской энциклопедии", а в 2003–2009 годах — в Национальном музее искусств.

В 2010–2020 годах занимал должность заместителя директора Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, а с 2021 года до последнего назначения работал директором Гянджинского государственного национального драматического театра. В 2024 году за плодотворную деятельность в развитии азербайджанского национального театра был удостоен золотой медали Союза театральных деятелей Азербайджана.

А.Бахрамлы в разные годы принимал участие в международных театральных фестивалях, проходивших в Турции, Грузии и различных регионах Российской Федерации, в качестве почётного гостя или члена жюри. В период его руководства Гянджинским театром творческий коллектив с успехом представлял театральное искусство страны на международных фестивалях в Турции, Грузии, Португалии и Литве с постановками, подготовленными по произведениям как отечественных, так и зарубежных авторов.

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