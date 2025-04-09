БАКУ /Trend/ - По инициативе Общественного объединения "Бирлик", действующего в Кыргызской Республике, и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, в Чуйской области открылся филиал Азербайджанского центра культуры и образования, действующего в городе Бишкек.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в филиале, открывшемся в областном селе Ленинск, дети не только изучат азербайджанский язык, но и познакомятся с историей, культурой, традициями нашей страны, примут активное участие в подготовке различных мероприятий на эти темы.

Азербайджанский центр культуры и образования начал свою деятельность с декабря 2022 года. Здесь, наряду с детьми азербайджанского происхождения, получают образование кыргызы и представители других народов. В Чуйской области в настоящее время компактно проживают 6500 азербайджанцев.

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