Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Чуйской области открылся филиал Азербайджанского центра культуры и образования

Общество Материалы 9 апреля 2025 21:14 (UTC +04:00)
В Чуйской области открылся филиал Азербайджанского центра культуры и образования

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - По инициативе Общественного объединения "Бирлик", действующего в Кыргызской Республике, и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, в Чуйской области открылся филиал Азербайджанского центра культуры и образования, действующего в городе Бишкек.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в филиале, открывшемся в областном селе Ленинск, дети не только изучат азербайджанский язык, но и познакомятся с историей, культурой, традициями нашей страны, примут активное участие в подготовке различных мероприятий на эти темы.

Азербайджанский центр культуры и образования начал свою деятельность с декабря 2022 года. Здесь, наряду с детьми азербайджанского происхождения, получают образование кыргызы и представители других народов. В Чуйской области в настоящее время компактно проживают 6500 азербайджанцев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости