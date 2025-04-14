Билеты на концерт Джастина Тимберлейка в Баку уже в продаже!

БАКУ /Trend/ - Наконец настал долгожданный момент! Джастин Тимберлейк впервые выступит перед азербайджанскими зрителями в рамках мирового тура "The Forget Tomorrow"!

Как сообщает Trend, билеты на мероприятие при организационной поддержке iTicket Production и Dream Group International уже в продаже.

Билеты на концерт, который состоится 27 июля 2025 года на Бакинском олимпийском стадионе, можно приобрести на официальном сайте iTicket.az, через мобильное приложение и во всех кассах города.

Джастин Тимберлейк, один из самых известных поп-исполнителей в мире, известен своей многогранной деятельностью в области музыки, кино и шоу-бизнеса. Он также известен своими успехами в актерском мастерстве, продюсировании и бизнесе.

Он является обладателем 10 премий "Грэмми", 4 премий "Эмми" и номинантом премии "Оскар" за хит "Can’t Stop the Feeling!", заняв верхние строчки музыкальных чартов по всему миру и став любимцем миллионов. Он также успешно снимался в качестве актёра во многих голливудских фильмах.

Если вы тоже хотите стать частью этого незабываемого вечера, спешите приобрести билеты!