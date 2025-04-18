Общественная жизнь в Ханкенди вернулась в нормальное русло - посол Турции в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что с момента освобождения Ханкенди прошло относительно немного времени, общественная и образовательная жизнь в городе уверенно возвращается в нормальное русло.

Об этом в пятницу Trend сообщил чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн.

Он отметил, что в Ханкенди восстановлена социальная жизнь.

"Мы посетили Карабахский университет и встретились со студентами. Было приятно видеть результаты масштабной работы, проделанной правительством Азербайджана. Мы посетили факультет искусств, прослушали выступления студентов.

За короткий период здесь уже удалось воспитать успешных студентов. Они получают образование по таким специфическим направлениям, как инженерия, и при этом прекрасно владеют английским языком. Это означает, что в Карабахском регионе, в том числе в городах Ханкенди и Шуша, в ближайшем будущем вырастет поколение высокообразованных и успешных людей. Все это стало возможным благодаря мудрости и дальновидности, усилиям и поддержке Президента Ильхама Алиева. Поздравляю всех, кто приложил труд и усилия к этой работе.

Турция, будучи братской страной, испытывает большое удовлетворение, наблюдая за этими достижениями Азербайджана, особенно за развитием в Карабахе. Надеемся, что в будущем будут реализованы еще более масштабные проекты. Работы по восстановлению и развитию продолжаются стремительными темпами. Мы увидели дороги, здания, электрификацию, школы",- добавил он.

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