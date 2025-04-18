Названо число туристов, посетивших Азербайджан в I квартале года

БАКУ /Trend/ - В первом квартале этого года количество туристов, посещающих Азербайджан, сократилось на 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 508 тысяч человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число прибывающих из Израиля увеличилось в 4 раза, из Таджикистана – в 2 раза, из Китая – в 1,8 раза, из Иордании – в 1,6 раза, из Испании – в 1,6 раза, из Индии – на 47,6 процента, из Кыргызстана – на 32,6 процента, из Японии – на 26,5 процента, из Египта – на 25 процентов, из США - на 17,3 процента, из Канады – на 15,2 процента, из Нидерландов – на 12,2 процента, Пакистана – на 11,5 процента, сократилось - из Европейского союза на 7,8 процента, из стран Персидского залива - на 9,3 процента, из стран СНГ - на 10,7 процента.

Об этом говорится в публикации депутата Милли Меджлиса Вугара Байрамова в Facebook, сообщает Trend.

Депутат отметил, что в первом квартале этого года из общего числа туристов 24,7 процента прибывших были из России, 18,3 процента - из Турции, 10,8 процента - из Индии, 9,8 процента - из Ирана, 5 процентов - из Грузии, 3,6 процента - из Казахстана, 2,7 процента - из Пакистана, по 2,1 процента - из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, 1,8 процента - из Узбекистана, 1,7 процента - из Китая, по 1,5 процента - из Туркменистана, Украины и Израиля, 1,2 процента - из Кувейта, 1 процент - из Беларуси, 10,7 процента - из других стран.

"Последние статистические данные показывают еще большую актуальность увеличения доли новых регионов во въездном туризме, использование устойчивых туристических продуктов и углубление реформ в этой сфере для укрепления устойчивости сферы", – отметил В.Байрамов.

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