Обезврежен замеченный на госгранице Азербайджана БПЛА (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 апреля на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" командования Пограничных войск Государственной пограничной службы была пресечена попытка переправки наркотиков из Исламской Республики Иран в Азербайджан с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Как сообщили Trend в пресс-службе ГПС, в результате проведенных оперативно-войсковых мероприятий был своевременно обнаружен и обезврежен малогабаритный БПЛА, незаконно проникший в воздушное пространство страны.

Во время осмотра места происшествия было изъято 543 грамма наркотических средств (8 граммов опиума, 535 граммов марихуаны).

Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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