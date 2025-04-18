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Обезврежен замеченный на госгранице Азербайджана БПЛА (ФОТО)

Общество Материалы 18 апреля 2025 18:42 (UTC +04:00)
Обезврежен замеченный на госгранице Азербайджана БПЛА (ФОТО)
Фото: Служба государственной безопасности

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 18 апреля на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" командования Пограничных войск Государственной пограничной службы была пресечена попытка переправки наркотиков из Исламской Республики Иран в Азербайджан с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Как сообщили Trend в пресс-службе ГПС, в результате проведенных оперативно-войсковых мероприятий был своевременно обнаружен и обезврежен малогабаритный БПЛА, незаконно проникший в воздушное пространство страны.

Во время осмотра места происшествия было изъято 543 грамма наркотических средств (8 граммов опиума, 535 граммов марихуаны).

Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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Обезврежен замеченный на госгранице Азербайджана БПЛА (ФОТО)
Обезврежен замеченный на госгранице Азербайджана БПЛА (ФОТО)
Обезврежен замеченный на госгранице Азербайджана БПЛА (ФОТО)
Обезврежен замеченный на госгранице Азербайджана БПЛА (ФОТО)
Обезврежен замеченный на госгранице Азербайджана БПЛА (ФОТО)
Обезврежен замеченный на госгранице Азербайджана БПЛА (ФОТО)
Обезврежен замеченный на госгранице Азербайджана БПЛА (ФОТО)
Обезврежен замеченный на госгранице Азербайджана БПЛА (ФОТО)
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