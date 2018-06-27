В Азербайджане увеличится пенсия около 90 тыс. пенсионеров

27 июня 2018 19:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно новым правилам, утвержденным указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева, повысится трудовая пенсия около 90 тысяч человек соответствующей категории, говорится в среду в сообщении министерства труда и социальной защиты населения.

Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева об утверждении «Правила перерасчета надбавок по трудовому стажу к трудовым пенсиям, назначенным до первого июля 2017 года» создал возможность для очередного шага в усилении социальной защиты пенсионеров.

Данные правила устанавливают порядок перерасчета суммы надбавок к трудовым пенсиям за трудовой стаж военнослужащих и лиц, имеющих специальные звания, государственных служащих и других (предусмотренных статьей 20 закона «О трудовых пенсиях»).

Согласно «Правилу перерасчета надбавок по трудовому стажу к трудовым пенсиям, назначенным до первого июля 2017 года» будет осуществлен в целом перерасчет надбавок к трудовым пенсиям за стаж службы около 90 тысяч пенсионеров соответствующей категории. Затем будет увеличена сумма надбавки.

Пересмотренная надбавка будет выплачена вместе с июльской пенсией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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