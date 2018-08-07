В Азербайджане будет построено пять семеноводческих предприятий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане до 2020 года будут построены пять семеноводческих предприятия, два из которых будут сданы в эксплуатацию в этом году, а три – в следующем.

Об этом во вторник в Баку в ходе республиканского совещания на тему «Регистрация сортов растений в республике, нынешнее состояние семеноводства, проблемы и предстоящие задачи» сказал заместитель министра сельского хозяйства Ильхам Гулиев.

Замминистра напомнил, что в Азербайджане с целью обеспечения производителей высокопродуктивными сортами семян и регулирования деятельности в этом направлении в 2015 году был создан Государственный семенной фонд.

В ходе совещания обсуждались нынешнее состояние семеноводства в республике, проблемы и предстоящие задачи, развитие семеноводства на научной основе, применение инновационных технологий в производстве семян, испытания, проводимые на пунктах испытания сортов растений и анализ этих результатов.

На республиканском совещании приняли участие представители Центрального аппарата министерства сельского хозяйства, представители центральных и местных структур Государственной ветеринарной службы, частные и государственные производители семян.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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